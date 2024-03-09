Обломок сбитого БПЛА повредил крышу поликлиники в Курске

Обломок сбитого системами ПВО украинского беспилотника упал на крышу шестой поликлиники Курска. Из-за этого, как уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт, было повреждено 22 квадратных метра кровли.
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