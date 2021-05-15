В Главном храме Вооруженных Сил состоялась церемония освящения штандарта начальника 8 Управления ГШ ВС РФ

Церемонию освящения провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.
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