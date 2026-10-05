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Китай объединяет банки, США ждут белорусский калий и выводят бомбардировщики

Китай объединяет банки, США ждут белорусский калий и выводят бомбардировщики

Китай объединяет банки, США ждут белорусский калий и возвращают бомбардировщики из Британии. Мерц объявил о помощи Украине, Додик заявил о победе, а в Калифорнии спорят о налоге на миллиардеров.

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