Ульянов: Запад не воспринял речь Путина в Мюнхене

Аудитория российского президента не была достаточно зрелой Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в 2007 году, когда на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин призвал Запад прекратить игнорировать жизненные интересы РФ, западная аудитория не была для этого призыва достаточно зрелой.