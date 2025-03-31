Ульянов: Запад не воспринял речь Путина в Мюнхене

Аудитория российского президента не была достаточно зрелой Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в 2007 году, когда на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин призвал Запад прекратить игнорировать жизненные интересы РФ, западная аудитория не была для этого призыва достаточно зрелой.
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