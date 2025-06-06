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В России начнут действовать ограничения на пляже: новое правило от МЧС

В России начнут действовать ограничения на пляже: новое правило от МЧС

Посещение официальных пляжей с любыми животными будет запрещено. Исключением станут только собаки-поводыри, необходимые для людей с ограниченными возможностями, сообщает Лента дня Соответствующий проект приказа уже подготовлен ведомством.

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