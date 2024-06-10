Пугачева согласилась выступить перед россиянами в Турции за 100 млн рублей

Певица Алла Пугачева готова выступить на дне рождения российского предпринимателя за 100 млн рублей. Об этом рассказал ее концертный директор Александр Запорожец в разговоре с пранкером и журналистом Соряном (настоящее имя — Сурен Каграманов).