Пугачева согласилась выступить перед россиянами в Турции за 100 млн рублей

Певица Алла Пугачева готова выступить на дне рождения российского предпринимателя за 100 млн рублей. Об этом рассказал ее концертный директор Александр Запорожец в разговоре с пранкером и журналистом Соряном (настоящее имя — Сурен Каграманов).
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