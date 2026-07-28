Студент МИФИ получил грант в 1 млн рублей на разработку роботизированных манипуляторов

Студент Саровского физико-технического института (СарФТИ) Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Добровольский получил грант в размере 1 миллиона рублей на разработку роботизированных манипуляторов для людей с ограниченными возможностями.
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