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Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей в Париже

Дима Билан спровоцировал слухи о романе с певицей в Париже

Певец Дима Билан, находясь в Париже, вызвал слухи о возможных романтических отношениях с российской телеведущей и певицей Иванной Мелай.

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