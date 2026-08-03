БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Зачем нам этот "Тирпиц"? Флот усилит суперБЭК. О двух главных проблемах на море адмирал в курсе?

"Зачем нам этот "Тирпиц"? Флот усилит суперБЭК. О двух главных проблемах на море адмирал в курсе?

Автор: Редакция Новоросинформ Главком ВМФ объявил о создании первого отечественного безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн – платформы для противолодочной обороны.

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