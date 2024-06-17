19-летняя фигуристка Александра Трусова выходит замуж. Любуемся фото горячей невесты

Серебряный призер Олимпиады-2022 какое-то время скрывала, что ей сделали предложение. фото: соцсети Александры ТрусовойАлександра Трусова, российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, выходит замуж.
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