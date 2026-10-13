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Deep Blue Aerospace приблизилась к запуску многоразовой ракеты Nebula-2

Deep Blue Aerospace приблизилась к запуску многоразовой ракеты Nebula-2

Рендер многоразовой ракеты Nebula-2 / © Deep Blue Aerospace  Ракету планируется оснастить приспособлениями для системы захвата первой ступени башней обслуживания  на стартовой площадке по принципу Starship компании SpaceX.

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