Deep Blue Aerospace приблизилась к запуску многоразовой ракеты Nebula-2

Рендер многоразовой ракеты Nebula-2 / © Deep Blue Aerospace Ракету планируется оснастить приспособлениями для системы захвата первой ступени башней обслуживания на стартовой площадке по принципу Starship компании SpaceX.
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