Школьная котлета по рецепту из СССР. Сочная, нежная, вкус из детства

Ой! Неужели ИМЕННО ТАК готовили при социализме "...Ингредиенты: Белый хлеб без корок 200 г Молоко 100 мл (или вода) Говядина 250 г Свинина 250 г Лук репчатый 1 шт. Чеснок порошок 0,5 ч. ложки Сыр твердый 50 г Черный перец по вкусу Соль по вкусу Панировочные сухари 100 г..." - слабо верится! Могу согласиться насчет ХЛЕБА, а вот все остальное - СОМНЕВАЮСЬ! Особенно насчет сыра, порошкового чеснока и свинины! Говядина еще иногда бывала, правда в качестве ЗАПАХА, а вот все остальное - СОМНВАЮСЬ!!!

Виктор Белогорцев

на счет столовой, тем более школьной ни чего сказать не могу, что там ложили мне не ведомо, а вот мы готовили именно так, за исключением сыра и чеснока тем более порошком в остальном все верно да и мясо смешивали ни часто, в основном свинина или говядина еще баранина и совсем редко сайгак