Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут активизироваться в праздники

Период новогодних и рождественских праздников могут использовать для активации протестов в Сербии. Об этом заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии