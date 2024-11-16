Алена Жигалова раскрыла имя девушки, с которой Natan изменял жене до участия в реалити-шоу

Имя рэпера Natan больше месяца не сходит с первых полос таблоидов. Музыкант стал интересен широкой публике благодаря скандалам на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях», где он закрутил роман с блогером Лерчек, а затем еще и с певицей Бьянкой.