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Мода и Шоу-бизнес

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Алена Жигалова раскрыла имя девушки, с которой Natan изменял жене до участия в реалити-шоу

Алена Жигалова раскрыла имя девушки, с которой Natan изменял жене до участия в реалити-шоу

Имя рэпера Natan больше месяца не сходит с первых полос таблоидов. Музыкант стал интересен широкой публике благодаря скандалам на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях», где он закрутил роман с блогером Лерчек, а затем еще и с певицей Бьянкой.

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