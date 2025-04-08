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Госдеп США отреагировал на сообщение Киева о двух китайцах в плену ВСУ

Госдеп США отреагировал на сообщение Киева о двух китайцах в плену ВСУ

Госдепартамент США заявил о серьёзном беспокойстве из-за сообщений о попавших в плен ВСУ военных КНР.

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Комментарии
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АндрейБорков
Сотни америкосовских &quot;наемников&quot; воюют на стороне ВСУ, сотни &quot;наемников&quot; из других стран НАТО там же и заняты тем же, более тысячи этих &quot;диких гусей&quot; уже замочены, при чем именно ВС РФ и именно на ТВД СВО. И ни какого беспокойства это не вызывает ни у госдепа США ни у кого то еще в НАТО, им значит можно, а китайцы не имеют права? Да ну на хер! Пусть посчитают своих вояк на СВО, а потом что то там бубнят про беспокойство.
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