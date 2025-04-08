Госдеп США отреагировал на сообщение Киева о двух китайцах в плену ВСУ

АндрейБорков

Сотни америкосовских "наемников" воюют на стороне ВСУ, сотни "наемников" из других стран НАТО там же и заняты тем же, более тысячи этих "диких гусей" уже замочены, при чем именно ВС РФ и именно на ТВД СВО. И ни какого беспокойства это не вызывает ни у госдепа США ни у кого то еще в НАТО, им значит можно, а китайцы не имеют права? Да ну на хер! Пусть посчитают своих вояк на СВО, а потом что то там бубнят про беспокойство.