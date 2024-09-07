Семь человек ранены в результате обстрелов в ДНР

Семь мирных жителей ранены в результате обстрелов территории ДНР за прошедшие сутки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 8 сентября в своем Telegram-канале.