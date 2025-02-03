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Экономист Волков: в 2025 году недоступность автокредитов для россиян повысится

Экономист Волков: в 2025 году недоступность автокредитов для россиян повысится

В России наблюдается снижение активности на рынке автокредитования. Так, по данным НБКИ, уже в декабре объемы выданных кредитов упали из-за введения макропруденциальных лимитов, роста утильсбора и ставок.

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