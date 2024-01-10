За год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 млн евро

За 2023 год фонтан Треви в Риме «заработал» рекордное количество монет, которые туда по традиции кидают туристы Их сумма оказалась эквивалентна 1,6 миллиона евро, сообщили РИА Новости представители благотворительной организации Caritas, ответственной за управление средствами, собранными из фонтана.