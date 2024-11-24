24 ноября в народном календаре день Федора Мороза – холода с этого момента крепчают, поэтому идеально встречать воскресенье на горячей печи и с горячей похлебкой.
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24 ноября в народном календаре день Федора Мороза – холода с этого момента крепчают, поэтому идеально встречать воскресенье на горячей печи и с горячей похлебкой.