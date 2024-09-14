Блинкен и Пашинян обговорили расширение отношений между США и Арменией

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka Американский госсекретарь Энтони Блинкен и армянский премьер Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обговорили расширение двусторонних отношений между Вашингтоном и Ереваном, в том числе в областях энергетики, торговли и инвестиций.