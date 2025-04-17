Академик Георгий Дука – о реформе образования: "Европейцы ее не поддержали"

«Европейцы не поддержали эту реформу в сфере высшего образования и научных исследований. Она была проведена тайно», – заявил академик Георгий Дука, бывший президент Академии наук Молдовы (АНМ), в ходе телепередачи Forum, модератором которой является Леонид Смольницкий, отмечает Noi.