Академик Георгий Дука – о реформе образования: "Европейцы ее не поддержали"

«Европейцы не поддержали эту реформу в сфере высшего образования и научных исследований. Она была проведена тайно», – заявил академик Георгий Дука, бывший президент Академии наук Молдовы (АНМ), в ходе телепередачи Forum, модератором которой является Леонид Смольницкий, отмечает Noi.
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