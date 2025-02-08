«Есть подробный отчет». В США поразились жалобам Зеленского на недополучение денег

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apaGlobal Look Press 2720 прочтений Вчера В США поражены и не понимают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев недополучил финансовую помощь, заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.