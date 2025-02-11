"Домой за 28 часов": Мусульмане разобрались с мигрантами

С

Сердитый

У массового завоза гастарбайтеров существует причина - пакт ООН по глобальной миграции. Россия его подписала и в 2021 году стала полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ). Кстати, США не стали подписывать документ, заявив, что он противоречит американской Конституции. Данный документ упрощает миграционные процессы и даёт иностранцам дополнительные права, по сути, уравнивая их с коренными жителями.