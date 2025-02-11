Одним из главных тезисов Трампа на "победном митинге" его сторонников было: "Мы остановим нелегальную иммиграцию раз и навсегда".
"Домой за 28 часов": Мусульмане разобрались с мигрантами
Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Едимроссию госдуру пора депортировать,куда хотят!!!!
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7 час.
С
Сердитый
У массового завоза гастарбайтеров существует причина - пакт ООН по глобальной миграции. Россия его подписала и в 2021 году стала полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ). Кстати, США не стали подписывать документ, заявив, что он противоречит американской Конституции. Данный документ упрощает миграционные процессы и даёт иностранцам дополнительные права, по сути, уравнивая их с коренными жителями.
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7 час.
Андрей
Это уже даже не смешно...
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7 час.
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