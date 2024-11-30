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Региональная Юридическая Служба

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Искусственное Солнце Кореи запускается для борьбы с примесями вольфрама в ядерном синтезе

Искусственное Солнце Кореи запускается для борьбы с примесями вольфрама в ядерном синтезе

Фото:  Korea Institute of Fusion Energy (KFE) Новости дня за сегодня рассказывают о том, что около четырех лет назад, когда мир потрясла смертоносная пандемия, KSTAR (Корейский сверхпроводящий токамак передовых исследований), он же южнокорейское искусственное Солнце, установил мировой рекорд, удерживая плазму при температуре 180 миллионов градусов по Фаренгейту (100 миллионов градусов по Цельсию) в течение 20 […] Фото:  Korea Institute of Fusion Energy (KFE) Новости дня за сегодня рассказывают о том, что около четырех лет назад, когда мир потрясла смертоносная пандемия, KSTAR (Корейский сверхпроводящий токамак передовых исследований), он же южнокорейское искусственное Солнце, установил мировой рекорд, удерживая плазму при температуре 180 миллионов градусов по Фаренгейту (100 миллионов градусов по Цельсию) в течение 20 секунд.

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