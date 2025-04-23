Гоар Аветисян похвасталась фигурой в бикини

Популярная визажистка Гоар Аветисян похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 12,3 миллиона подписчиков.