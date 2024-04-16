Актриса Елена Санаева раскритиковала идею снять ремейк «Приключений Буратино»

Елена Санаева уверена: ремейк «Приключений Буратино» окажется провальной картиной.Народная артистка России Елена Санаева заявила, что ремейк детского фильма «Приключения Буратино», который ранее был анонсирован, окажется провальным.
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