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Смогут похоронить Елизавету II только 19 сентября. Принцесса Беатрис раскрыла, почему тело королевы отказались предавать земле сейчас

Смогут похоронить Елизавету II только 19 сентября. Принцесса Беатрис раскрыла, почему тело королевы отказались предавать земле сейчас

Принцесса Беатрис (Beatrice) всегда очень тепло относилась к своей бабушке, почитала ее и обожала. Сейчас, когда всем пришлось проститься с правительницей, внучка не может справиться с утратой и публикует посты о смерти Елизаветы II (Elizabeth II).

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