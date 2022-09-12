Смогут похоронить Елизавету II только 19 сентября. Принцесса Беатрис раскрыла, почему тело королевы отказались предавать земле сейчас

Принцесса Беатрис (Beatrice) всегда очень тепло относилась к своей бабушке, почитала ее и обожала. Сейчас, когда всем пришлось проститься с правительницей, внучка не может справиться с утратой и публикует посты о смерти Елизаветы II (Elizabeth II).