Такой день. Отправка мобилизованных с Алтая на СВО и «тундра» на дорогах из-за непогоды Главные новости в Алтайском крае 4 января Мобилизованные из Алтайского края отправились из учебного центра в зону проведения специальной военной операции.
Такой день. Отправка мобилизованных с Алтая на СВО и «тундра» на дорогах из-за непогоды Главные новости в Алтайском крае 4 января Мобилизованные из Алтайского края отправились из учебного центра в зону проведения специальной военной операции.
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