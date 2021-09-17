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В Польше лелеют мечту о «восточных кресах»

В Польше лелеют мечту о «восточных кресах»

Жители Донбасса поломали польские планы по превращению Украины в покорное владение Варшавы. Власти Польши – одни из немногих, кто официально поддерживает стремление Незалежной вступить в НАТО и стать членом Евросоюза.

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