Жители Донбасса поломали польские планы по превращению Украины в покорное владение Варшавы. Власти Польши – одни из немногих, кто официально поддерживает стремление Незалежной вступить в НАТО и стать членом Евросоюза.
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