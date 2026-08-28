Такого ещё не было: Атака на Киев непрерывно идёт вторые сутки Практически сутки Киев подвергается ударам со стороны российской армии.
Такого ещё не было: Атака на Киев непрерывно идёт вторые сутки
Комментарии
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Alex Zim
Как же долго мы шли к пониманию, к адекватному восприятию реальности, но насколько твердо закрепилось это понимание и пересилит ли маниакальную "добрую волю" и всепрощенчество?
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1 м.
Александр Бабин
Ну они сами напросились на это Так как все жесты доброй воли они принимают за слабость
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1 м.
Ураганов Иван
Долго же мы шли к пониманию,что они нам давно не "братский" народ!
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4 н.
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