Такого ещё не было: Атака на Киев непрерывно идёт вторые сутки 

Alex Zim Как же долго мы шли к пониманию, к адекватному восприятию реальности, но насколько твердо закрепилось это понимание и пересилит ли маниакальную "добрую волю" и всепрощенчество?

Александр Бабин Ну они сами напросились на это Так как все жесты доброй воли они принимают за слабость