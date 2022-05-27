Гимнастки из Донбасса приняли участие в соревнованиях "Сибирская матрёшка"

Соревнования по художественной гимнастике "Сибирская матрёшка" объединили спортсменов России и ДНР. В этом году два представителя Донецкой народной республики и одиннадцать спортсменов стали почётными гостями состязаний всероссийского масштаба.
Соревнования по художественной гимнастике "Сибирская матрёшка" объединили спортсменов России и ДНР. В этом году два представителя Донецкой народной республики и одиннадцать спортсменов стали почётными гостями состязаний всероссийского масштаба.
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