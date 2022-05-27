Царьград

4 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    С каких это пор Шпак стал экс командующим ВДВ уСраины?...Экс-командующий В...
  • Евгений
    От ДЕБИЛОВ польских всего можно ожидать! Шавка дуда будет сидеть с зелей на одной скамье в военном трибунале в ДОНЕЦКЕ!Экс-командующий В...
  • Игорь Кошетов
    Не просто сократить. Быстро, много, радикально!!!!!!!!!!!!!!Продать Россию: С...

Гимнастки из Донбасса приняли участие в соревнованиях "Сибирская матрёшка"

Гимнастки из Донбасса приняли участие в соревнованиях "Сибирская матрёшка"

Соревнования по художественной гимнастике "Сибирская матрёшка" объединили спортсменов России и ДНР. В этом году два представителя Донецкой народной республики и одиннадцать спортсменов стали почётными гостями состязаний всероссийского масштаба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх