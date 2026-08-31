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Созданная учеными вольфрамовая решетка снизит лучевую нагрузку на пациентов при рентгене

Созданная учеными вольфрамовая решетка снизит лучевую нагрузку на пациентов при рентгене

Противорассеивающая решетка для рентгеновских установок изготовлена методом 3D-печати. Перегородки новой конструкции втрое тоньше существующих аналогов, сообщили в понедельник, 31 августа 2026 года, в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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