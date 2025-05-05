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Как отдыхаем 9 Мая: у рязанцев началась 3-дневная рабочая неделя

Как отдыхаем 9 Мая: у рязанцев началась 3-дневная рабочая неделя

Рабочих дней на этой неделе - всего три. Затем рязанцев ждут четыре выходных.  Такой график работы объясняется тем, что в День Победы в России общий выходной, а 8 мая сделали нерабочим за 23 февраля, которое выпадало на воскресенье.

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