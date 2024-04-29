Полянский указал на бравирование Киевом причастностью к убийствам журналистов РФ

Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению преступлений против российских журналистов, заявил 29 апреля на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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