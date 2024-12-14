Врач рассказала об опасности дефицита витамина D во время беременности

Современные женщины часто задаются вопросом, какие витамины нужно принимать во время беременности. Гинеколог Медцентра доктора Александровского Ксения Мехедова рассказала 14 декабря «Известиям» о том, нужно ли принимать витамин D во время беременности.
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