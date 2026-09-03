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Военные сборы 2026, кого призовут осенью и что важно знать запасникам

Военные сборы 2026, кого призовут осенью и что важно знать запасникам

Осенью 2026 года российские военкоматы могут продолжить вызов граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

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