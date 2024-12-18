В Республике Коми полицейские задержали мужчину, который культивировал коноплю для продажи

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Воркуте в ходе проведения оперативных мероприятий задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
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