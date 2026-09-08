Мошенники похитили 7 млн у жительницы Бийска, рассказав о награде для погибшего сына

Разыграли стандартную историю со "взломом Госуслуг" и необходимостью отправить деньги на "безопасный счет" В Алтайском крае мошенники обманули 62-летнюю жительницу Бийска, заявив, что ее погибшему сыну якобы присвоена государственная награда, сообщает региональное МВД.