Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мошенники похитили 7 млн у жительницы Бийска, рассказав о награде для погибшего сына

Мошенники похитили 7 млн у жительницы Бийска, рассказав о награде для погибшего сына

Разыграли стандартную историю со "взломом Госуслуг" и необходимостью отправить деньги на "безопасный счет" В Алтайском крае мошенники обманули 62-летнюю жительницу Бийска, заявив, что ее погибшему сыну якобы присвоена государственная награда, сообщает региональное МВД.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым