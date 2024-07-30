В Салехарде бизнесмен незаконно заключил со школой контракты на 24 млн рублей

В Салехарде будут судить директора фирмы, обвиняемого в даче взяток сотрудникам школы. По данным следствия, мужчина передавал заместителю директора одной из городских школ деньги за содействие в заключении контрактов на поставку школьного оборудования.
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