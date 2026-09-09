В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

С 9 сентября на территории Татарстана приступили к работе 2 742 участковые избирательные комиссии. По словам Председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, в УИК избиратель может уточнить адрес и номер своего избирательного участка, проверить информацию о себе в списке избирателей, получить разъяснения о порядке голосования, узнать, как воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», оформить заявление о голосовании вне помещения.