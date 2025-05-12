В МИД РФ раскрыли мотивы Запада, пытающегося навязать Москве 30-дневное перемирие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине преследует единственную цель — дать Киеву возможность восстановить силы для дальнейшего противостояния с Россией.
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