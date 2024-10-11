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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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TrueTrophies: Ремейк Until Dawn от Sony привлек на старте даже меньше игроков, чем проваль...

TrueTrophies: Ремейк Until Dawn от Sony привлек на старте даже меньше игроков, чем проваль...

TrueTrophies: Ремейк Until Dawn от Sony привлек на старте даже меньше игроков, чем провальный ConcordДля сравнения, другой синглплеерный релиз Sony этого года, ремастер The Last of Us Part II для PlayStation 5, привлек на запуске на 98,5% больше игроков по сравнению с ремейком Until Dawn.

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