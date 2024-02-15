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Всё о женщинах

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Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

«Несколько одноклассниц с загадочными улыбками в своё время улетели в заоблачные дали благодаря своим детородным органам» Из комментариев У моего любимого блогера «по отношениям» новое разоблачение – разбирают женские «половые лифты».

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Комментарии
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Александр Григоров
У нас лифт и вверх и вниз работает
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16 час.
radiofree RF
А у нас 2 лифта,один грузовой,другой пассажирский.😂
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16 час.

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