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Даниэль Мальдини провалил тест на алкоголь после ДТП с шестью пострадавшими в Милане. Хавбеку «Кальяри» грозит лишение прав до двух лет и конфискация автомобиля

Даниэль Мальдини провалил тест на алкоголь после ДТП. Напомним, сын экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини попал в автомобильную аварию прошлой ночью.

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