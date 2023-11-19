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Мировое обозрение

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Финальный турнир по волейболу и мини-футболу прошел в Астане среди дорожников со всего Казахстана

Финальный турнир по волейболу и мини-футболу прошел в Астане среди дорожников со всего Казахстана

17 и 18 ноября т.г. прошли финальные игры ежегодного Республиканского турнира по волейболу и мини-футболу среди сотрудников автодорожной отрасли на кубок председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК, сообщает сайт Министерства транспорта Республики Казахстан.

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