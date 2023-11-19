Финальный турнир по волейболу и мини-футболу прошел в Астане среди дорожников со всего Казахстана

17 и 18 ноября т.г. прошли финальные игры ежегодного Республиканского турнира по волейболу и мини-футболу среди сотрудников автодорожной отрасли на кубок председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК, сообщает сайт Министерства транспорта Республики Казахстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии