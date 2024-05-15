Расследование в отношении бывшего члена Комиссии по преветтингу. Что ее связывает с Платоном и Шором

Антикоррупционная прокуратура (АП) начала расследование в отношении Татьяны Рэдукану, члена Комиссии по преветтингу, после получения информации с мобильного телефона, которая ставит под сомнение ее честность и профессиональные качества.
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