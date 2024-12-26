Валентин Щербаков

СВО давно переросла в теракты и уничтожение мирного населения, их домов, школ, детсадов, больниц, чиновников и ученых. Это методы наглоскунсов, пиндосранцев на опыте гитлеровского гестапо. Давно пора всё это предвидеть и надо перестать выражать нашу обеспокенность МИДом. Почему ВВП не выполняет своё основное обещание, что если нам угрожают, то бить надо первым, а не ждать, когда нас уничтожат...