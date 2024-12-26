КВАДРАТУРА КРУГА А вообще, я вам скажу, что атаки телеуправляемыми беспилотниками типа FPV на торговые суда (танкеры, балкеры и просто сухогрузы) это самое простое и эффективное, что может быть.
Пока не клюнул петух...
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Леонид Никулин
совершенно верно написано.. но в спецслужбах слишком умные сидят -они ж о таком не слышали...
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57 мин.
Александр Конкин
Хорошее предложение автора по газовозам, только.., наша 5 колонна не позволит этого НИ-КОГ-ДА!
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51 мин.
Валентин Щербаков
СВО давно переросла в теракты и уничтожение мирного населения, их домов, школ, детсадов, больниц, чиновников и ученых. Это методы наглоскунсов, пиндосранцев на опыте гитлеровского гестапо. Давно пора всё это предвидеть и надо перестать выражать нашу обеспокенность МИДом. Почему ВВП не выполняет своё основное обещание, что если нам угрожают, то бить надо первым, а не ждать, когда нас уничтожат...
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40 мин.
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