Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения

Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Флорентино Пересе. Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии