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Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения

Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Флорентино Пересе. Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными.

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