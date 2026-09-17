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Царьград

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ISS сообщил: в Италии 657 случаев вируса Западного Нила, 51 смерть

ISS сообщил: в Италии 657 случаев вируса Западного Нила, 51 смерть

В Италии зарегистрировано 657 случаев вируса Западного Нила, 51 человек умер. По данным Высшего института здравоохранения, 345 случаев имеют нейроинвазивную форму.

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