ISS сообщил: в Италии 657 случаев вируса Западного Нила, 51 смерть

В Италии зарегистрировано 657 случаев вируса Западного Нила, 51 человек умер. По данным Высшего института здравоохранения, 345 случаев имеют нейроинвазивную форму.
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