Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще интересоваться покупкой загородных участков

Спрос россиян на загородные участки для строительства жилья за чертой города стремительно растет. Это связано с карантинными ограничениями во время пандемии, ростом цен на квартиры, запуском сельской ипотеки и льготными кредитными программами на покупку домов и строительство жилья, передает RT.